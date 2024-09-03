Жителям Подмосковья пообещали изморось

Синоптик Ильин: в Московской области ночами сложится предзаморозковая ситуация

Ночью в четверг и пятницу, 5 и 6 сентября, в Московской области сложится предзаморозковая ситуация. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.

В дневные часы в этот период температура поднимется до плюс 19–21 градусов, ночью же при ясном небе воздух в Московской области местами остынет до плюс 2–4 градусов, — рассказал он. Также не исключена вероятность, что местами в Московской области на траве можно будет наблюдать изморозь, добавил синоптик.

После достаточно резкого ночного похолодания 5 и 6 сентября до конца месяца погода будет радовать жителей столичного региона теплом.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов посоветовал жителями европейской части России не ждать заморозков до 10 сентября. По его словам, в ближайшие ночи заморозки ожидаются только в Забайкалье, Новосибирской, Томской областях, а также на Урале. Однако они будут несильными и несплошными.