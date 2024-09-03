Оценена вероятность заморозков в России

Метеоролог Шувалов: заморозки в европейской части России маловероятны

Жителями европейской части России не стоит ожидать заморозков до 10 сентября. Вероятность ухудшения погоды в начале сентября оценил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передают «Известия».

В ближайшие ночи заморозки ожидаются только в Забайкалье, Новосибирской, Томской областях, а также на Урале. Однако они будут несильными и несплошными.

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова добавила, что с 10-11 сентября заморозки появятся на северо-востоке Европейской России. «Если там будет проходить циклон, то потом к нему в тыл зайдет арктический воздух», — отметила она.

Ранее москвичам пообещали июльскую погоду в начале сентября. Согласно прогнозам, температура воздуха на День города в столице составит до 26 градусов тепла.