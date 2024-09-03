Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал журналистку Латынину за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы оштрафовал известную российскую журналистку Юлию Латынину (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что журналистка нарушила часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Журналистка не сопроводила публикации в интернете маркировкой, предупреждающей о ее статусе иностранного агента. Суд назначил Латытиной штраф в 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российского юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) также оштрафовали за отсутствие предупреждающей маркировки.

Минюст внес Латынину в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В качестве причины называлось «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках финансирования была обозначена Украина.