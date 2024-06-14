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12:26, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Юмориста Слепакова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Слепакова на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал юмориста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что юморист не снабдил маркировкой иноагента две публикации в Telegram.

Юмористу назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что этот штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента стал первым для Слепакова.

Ранее стало известно, что Слепаков обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статус иноагента. Дата судебного заседания по делу не была назначена.

До этого юморист захотел снять с себя статус иностранного агента, однако Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск. Тогда Слепаков решил обжаловать это судебное решение, но Мосгорсуд признал его законным.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле. По данным ведомства, юморист выступал против проведения спецоперации на Украине, получал финансирование из иностранных источников, а также негативно высказывался о гражданах России.

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