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16:44, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

Комик Семен Слепаков обжаловал в кассации отказ снять с него статус иноагента

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в кассации отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

«Второй кассационный суд зарегистрировал кассационную жалобу Слепакова С.С.», — отметили в суде. Уточняется, что дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее стало известно, что в отношении Слепакова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента. Он поступил в Таганский районный суд Москвы.

Юморист ранее потребовал через суд снять с него статус иноагента, однако Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск. Слепаков попытался обжаловать это решение, но Мосгорсуд признал его законным.

Минюст России включил Слепакова в перечень иноагентов в апреле 2023 года. В министерстве заявили, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, а также негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации.

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      Маргарита Щигарева
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