Слепакову отказали в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд отклонил иск Слепакова с требованием снять с него статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск внесенного Минюстом России в реестр иноагентов музыканта и комика Семена Слепакова, потребовавшего снять с него этот статус. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований Слепакова отказать», — огласила решение судья.

2 июня суд также отклонил иск юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) с требованием снять с него статус иностранного агента. В тот же день суд отказал в удовлетворении исковых требований к Минюсту России внесенного в реестр иноагентов блогера Ильи Варламова.

О том, что Слепаков решил оспорить статус иноагента и подал заявление в суд, стало известно 15 мая. Помимо него, аналогичную жалобу подал Илья Варламов.

Слепакова внесли в перечень иноагентов 14 апреля. Как утверждают в министерстве, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».