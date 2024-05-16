На Слепакова составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

В суд поступил протокол в отношении Слепакова за отсутствие маркировки иноагента

На популярного комика Семена Слепакова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) составили протокол за отсутствие маркировки иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в Таганский районный суд Москвы поступил протокол в отношении Слепакова. Комика обвиняют в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в интернете.

Дата судебного заседания пока не назначена.

В апреле стало известно, что Слепаков избавился от последнего бизнеса в России. Уточнялось, что с помощью него комик получал доход от рекламы.

Минюст России внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Как заявили в ведомстве, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».