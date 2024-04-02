Слепаков избавился от последнего бизнеса в России

Комик Семен Слепаков ликвидировал свое ИП в России

Популярный комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию, избавился от последнего бизнеса в стране. Об этом сообщает Shot.

«Комик-иноагент Семен Слепаков ликвидировал свое ИП в России, оборвав последние связи с родиной», — говорится в публикации. Отмечается, что решение вступило в силу 1 апреля.

Ранее сообщалось, что юморист подал заявление о ликвидации своего ИП в России. С помощью него Слепаков получал доход по рекламе и другим контрактам.

В октябре стало известно, что комик продал квартиру в центре Москвы. Речь идет об апартаментах в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке. Уточнялось, что изначально Слепаков попросил за квартиру площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей.

