Слепаков решил избавиться от последнего бизнеса в России

Комик Семен Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП в России

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию, подал заявление о ликвидации своего ИП, с помощью которого он получал доход по рекламе и другим контрактам. О том, что юморист решил избавиться от последнего бизнеса в России, стало известно Shot.

Отмечается, что налоговые органы должны принять решение о ликвидации бизнеса Слепакова 1 апреля.

В октябре сообщалось, что юморист продал квартиру в центре Москвы. Речь идет об апартаментах в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке. Уточнялось, что изначально Слепаков попросил за квартиру площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей.

Минюст включил Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Комик пытался оспорить это решение, однако суд отказал ему в снятии статуса иноагента.