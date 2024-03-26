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12:22, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Слепаков решил избавиться от последнего бизнеса в России

Комик Семен Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию, подал заявление о ликвидации своего ИП, с помощью которого он получал доход по рекламе и другим контрактам. О том, что юморист решил избавиться от последнего бизнеса в России, стало известно Shot.

Отмечается, что налоговые органы должны принять решение о ликвидации бизнеса Слепакова 1 апреля.

В октябре сообщалось, что юморист продал квартиру в центре Москвы. Речь идет об апартаментах в элитном комплексе Park Residence, расположенном в 1-м Голутвинском переулке. Уточнялось, что изначально Слепаков попросил за квартиру площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей.

Минюст включил Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Комик пытался оспорить это решение, однако суд отказал ему в снятии статуса иноагента.

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      Маргарита Щигарева
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