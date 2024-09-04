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19:04, 4 сентября 2024Экономика

В российском селе чиновникам предложили попить загрязненную стоками воду

Жители Абрау-Дюрсо предложили чиновникам попить загрязненную стоками воду

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жители Абрау-Дюрсо сетуют на бездействие властей в вопросе загрязнения воды в реке Озерейка. В ответ на отчеты об отсутствии сброса стоков сельчане предложили чиновникам самим попробовать местную воду, пишет «ФедералПресс».

Соблюдение требований к сбросу сточных вод проверили представители «Водоканала» в сопровождении сотрудников окружной администрации и муниципальных властей. «Комиссией проведено обследование выпуска сточных вод с очистных сооружений с. Абрау-Дюрсо в р. Озерейка. По факту сброс фекальных, неочищенных стоков не установлен. Очистные сооружения работают в штатном режиме», — передает пресс-служба администрации Глебовского сельского округа.

Экспертиза проводилась после неоднократных жалоб граждан на исходящий от воды запах фекалий, случаи отравления и заболевания ротавирусной инфекцией. «Пусть стакан воды этой наберут и выпьют сами перед камерой», — цитирует местных жителей агентство. В администрации заверили, что продолжат следить за работой очистных сооружений.

Ранее искупать чиновников в нечистотах пригрозили жители Первоуральска. Тем самым горожане попытались обратить внимание властей на многолетний засор канализации в их домах.

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      Виктория Клабукова
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