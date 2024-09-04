Актер фильма «Ширли-Мырли» заявил о частичной потере зрения

Народный артист России Валерий Афанасьев заявил о частичной потере зрения

Спектакли народного артиста России Валерия Афанасьева оказались под угрозой отмены из-за частичной потери зрения актером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам 75-летнего Афанасьева, он почти ослеп на один глаз. Сообщается, что проблемы с сетчаткой правого глаза начались у Афанасьева два года назад — тогда он прошел курс лечения внутриглазными инъекциями. Терапия оказала временную помощь.

На сегодняшний день у народного артиста также развилась катаракта, пишет источник. Врачи рекомендовали Афанасьеву сделать операцию, актер готовится к госпитализации.

Ранее британский певец Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни.

Валерий Афанасьев снялся в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» и «Ширли-мырли», а также в сериалах «Дневник свекрови», «Уходящая натура», «Между нами, девочками», «Дело гастронома №1», «Марш Турецкого» и «Михайло Ломоносов». Звание народного артиста России он получил в 2005 году.