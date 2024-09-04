Британский певец Элтон Джон частично ослеп из-за глазной болезни

Британский певец Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Как указал исполнитель, летом он боролся с тяжелой глазной инфекцией. «После которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — подчеркнул он.

Элтон Джон добавил, что выздоравливает медленно. Потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

Ранее стало известно, что Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе eBay. Так, покупатели могут приобрести сотни предметов одежды, обуви и аксессуаров. Среди них — куртки Gucci, халаты Versace, индивидуальные мокасины Prada, а также исторические концертные футболки и бейсболки.