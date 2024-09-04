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02:35, 4 сентября 2024Культура

Британский певец Элтон Джон частично ослеп

Британский певец Элтон Джон частично ослеп из-за глазной болезни
Элтон Джон

Элтон Джон . Фото: Global Look Press

Британский певец Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Как указал исполнитель, летом он боролся с тяжелой глазной инфекцией. «После которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — подчеркнул он.

Элтон Джон добавил, что выздоравливает медленно. Потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

Ранее стало известно, что Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе eBay. Так, покупатели могут приобрести сотни предметов одежды, обуви и аксессуаров. Среди них — куртки Gucci, халаты Versace, индивидуальные мокасины Prada, а также исторические концертные футболки и бейсболки.

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      Марина Совина
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