Певец Элтон Джон решил распродать свои вещи люксовых марок на аукционе eBay

Британский певец Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе eBay. Соответствующий материал публикует People.

По данным издания, 77-летний артист выставляет на продажу коллекцию любимых вещей люксовых марок. Так, покупатели могут приобрести сотни предметов одежды, обуви и аксессуаров. Среди них — куртки Gucci, халаты Versace, индивидуальные мокасины Prada, а также исторические концертные футболки и бейсболки.

«Магазин Rocket Man Resale на eBay дает каждому возможность получить доступ к уникальным вещам, которые вызывают вау-эффект, например, к моему любимому халату, созданному моей невероятно талантливой подругой Донателлой Версаче», — рассказал Джон.

Кроме того, знаменитость подчеркнул, что надеется вдохновить покупателей своими вещами. «Рассчитываю, что эти предметы вдохновят вас выразить свой уникальный дух и принесут вам столько же радости, сколько они принесли мне. Независимо от того, предпочитаете ли вы роскошь или что-то более простое, каждый найдет подходящую для себя вещь. А вырученные средства пойдут на поддержку работы Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом», — заключил он.

Ранее в июне жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи общей суммой почти в восемь миллионов рублей. По данным издания, супруга первого вице-президента компании Crocus Group предлагает к покупке 44 позиции, среди которых сумки, одежда, очки и обувь люксовых марок.