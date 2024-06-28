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15:50, 28 июня 2024Ценности

Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

Певец Элтон Джон решил распродать свои вещи люксовых марок на аукционе eBay

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Британский певец Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе eBay. Соответствующий материал публикует People.

По данным издания, 77-летний артист выставляет на продажу коллекцию любимых вещей люксовых марок. Так, покупатели могут приобрести сотни предметов одежды, обуви и аксессуаров. Среди них — куртки Gucci, халаты Versace, индивидуальные мокасины Prada, а также исторические концертные футболки и бейсболки.

«Магазин Rocket Man Resale на eBay дает каждому возможность получить доступ к уникальным вещам, которые вызывают вау-эффект, например, к моему любимому халату, созданному моей невероятно талантливой подругой Донателлой Версаче», — рассказал Джон.

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Кроме того, знаменитость подчеркнул, что надеется вдохновить покупателей своими вещами. «Рассчитываю, что эти предметы вдохновят вас выразить свой уникальный дух и принесут вам столько же радости, сколько они принесли мне. Независимо от того, предпочитаете ли вы роскошь или что-то более простое, каждый найдет подходящую для себя вещь. А вырученные средства пойдут на поддержку работы Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом», — заключил он.

Ранее в июне жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи общей суммой почти в восемь миллионов рублей. По данным издания, супруга первого вице-президента компании Crocus Group предлагает к покупке 44 позиции, среди которых сумки, одежда, очки и обувь люксовых марок.

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      Екатерина Ештокина
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