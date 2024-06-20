Жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи почти на 8 миллионов рублей

Жена певца Эмина Алена Гаврилова стала продавать вещи на 7,8 миллиона рублей

Жена певца Эмина Агаларова Алена Гаврилова стала распродавать брендовые вещи почти на 8 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, супруга первого вице-президента компании Crocus Group предлагает к покупке 44 позиции, среди которых сумки, одежда, очки и обувь люксовых марок. Общая стоимость изделий составляет 7,738 миллиона рублей.

Гаврилова выставила на продажу три сумки, по цене от 296 тысяч до 987 тысяч рублей. Помимо этого, представлены платья за 136 тысяч рублей и другие предметы гардероба.

Ранее в июне Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей. Среди вещей — очки марок Dior и Valentino стоимостью 20,9 тысячи рублей и 13,9 тысячи рублей соответственно.