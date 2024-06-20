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16:43, 20 июня 2024Ценности

Жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи почти на 8 миллионов рублей

Жена певца Эмина Алена Гаврилова стала продавать вещи на 7,8 миллиона рублей
Алена Гаврилова

Алена Гаврилова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жена певца Эмина Агаларова Алена Гаврилова стала распродавать брендовые вещи почти на 8 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, супруга первого вице-президента компании Crocus Group предлагает к покупке 44 позиции, среди которых сумки, одежда, очки и обувь люксовых марок. Общая стоимость изделий составляет 7,738 миллиона рублей.

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Гаврилова выставила на продажу три сумки, по цене от 296 тысяч до 987 тысяч рублей. Помимо этого, представлены платья за 136 тысяч рублей и другие предметы гардероба.

Ранее в июне Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей. Среди вещей — очки марок Dior и Valentino стоимостью 20,9 тысячи рублей и 13,9 тысячи рублей соответственно.

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      Екатерина Ештокина
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