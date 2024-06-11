Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей

Актриса Анна Хилькевич начала продавать вещи за 378,4 тысячи рублей

Российская актриса Анна Хилькевич начала распродавать свою одежду на сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Всего в аккаунте 37-летней звезды представлено 13 товаров, за которые в общем она намерена получить 378,4 тысячи рублей. Среди них — очки марок Dior и Valentino стоимостью 20,9 тысячи рублей и 13,9 тысячи рублей соответственно.

Помимо этого, в гардеробе знаменитости представлены сумки, куртка, брюки и обувь. Так, цена детских кроссовок Gucci составляет 16,7 тысячи рублей, а ботинок Valentino — 25 тысяч рублей.

В мае жена рэпера T-Killah также начала распродавать брендовую одежду на 1,1 миллиона рублей. Блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) предлагала к покупке не только поношенные изделия, такие как кроссовки с царапинами и потертостями на поверхности за 78 тысяч рублей, но и новые вещи с бирками.