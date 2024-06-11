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14:51, 11 июня 2024Ценности

Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей

Актриса Анна Хилькевич начала продавать вещи за 378,4 тысячи рублей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская актриса Анна Хилькевич начала распродавать свою одежду на сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Всего в аккаунте 37-летней звезды представлено 13 товаров, за которые в общем она намерена получить 378,4 тысячи рублей. Среди них — очки марок Dior и Valentino стоимостью 20,9 тысячи рублей и 13,9 тысячи рублей соответственно.

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Помимо этого, в гардеробе знаменитости представлены сумки, куртка, брюки и обувь. Так, цена детских кроссовок Gucci составляет 16,7 тысячи рублей, а ботинок Valentino — 25 тысяч рублей.

В мае жена рэпера T-Killah также начала распродавать брендовую одежду на 1,1 миллиона рублей. Блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) предлагала к покупке не только поношенные изделия, такие как кроссовки с царапинами и потертостями на поверхности за 78 тысяч рублей, но и новые вещи с бирками.

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      Екатерина Ештокина
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