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07:15, 4 сентября 2024Ценности

Бывшая «мисс Вселенная» позагорала в крошечном бикини

Бывшая «мисс Вселенная» Оливия Калпо позагорала в бикини на пляже в Род-Айленде

Фото: @oliviaculpo

Американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо позагорала в крошечном купальнике на пляже в Род-Айленде, США. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость поделилась серией снимков, где ее фигура запечатлена с различных ракурсов. Так, она позировала в полный рост у стены и стояла в шатре с видом на море, повернувшись спиной к камере.

При этом манекенщица надела красное бикини с цветочным узором. Выбранный ею комплект включал в себя бюстгальтер пуш-ап с косточками и желтой оборкой и V-образные стринги с завязками на бедрах. Также она примерила бейсболку и солнцезащитные очки. На пальце бывшей королевы красоты оказалось кольцо с массивным прозрачным камнем. Известно, что 29 июня она вышла замуж за игрока в американский футбол Кристиана Маккэффри.

В августе «Мисс Нью-Йорк» и «вице-мисс США» 1995 года, американская модель и актриса Шэнна Моуклер снялась в прозрачном нижнем белье.

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      Карина Черных
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