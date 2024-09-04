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13:17, 4 сентября 2024Силовые структуры

Бывшего мужа певицы Нюши обвинили в аферах на инвестициях

Экс-супруга певицы Нюши обвинили в обмане на инвестициях

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Бывшего супруга российской певицы Нюши обвинили в аферах на инвестициях. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, речь о россиянине Игоре Сивове ведущем курсы личностного роста. Истцом является бизнесмен из Казани, который утверждает, что вложил по совету коуча и его партнера Дениса Фаткуллина представленного, как эксперт по приумножению капитала 10 миллионов рублей, из которых осталось только 550 тысяч.

Сивов и его партнер бесконечно долго обещали клиенту, что деньги скоро будут, но в итоге от ответа уходили. Мужчина написал заявлению в полицию.

7 мая певица объявила о разводе с Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица отметила, что давно разошлась с супругом, но решила раскрыть эту информацию только сейчас. У пары двое общих детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

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      Владимир Седов
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