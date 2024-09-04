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20:05, 4 сентября 2024Мир

Бывший союзник Макрона допустил его отставку в 2025 году

Экс-премьер Франции Филипп допустил отставку Макрона и выборы в 2025 году
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп допустил отставку президента страны Эммануэля Макрона и досрочные выборы в 2025 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на французских чиновников.

Как сообщается, Филипп сообщил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции в 2027 году. В настоящий момент экс-премьер Франции занимает должность мэра Гавра и находится в напряженных отношениях с Макроном.

При этом бывший союзник действующего президента допустил его уход с поста и проведение досрочных выборов в стране уже в 2025 году. «Он [Филипп] полагает, что все может измениться», — заявил изданию один из советников Филиппа.

Ранее Politico сообщило об оказанном на Макрона давлении ради назначения премьера Франции. Как пишет издание, на французского лидера надавили даже его собственные союзники.

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      Юрий Леонов
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