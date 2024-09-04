Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что на этой неделе Гросси встретится с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде. Во вторник глава агентства встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и директором «Энергоатома» Олегом Котиным.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ожидании от МАГАТЭ реальных шагов по защите от Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Гросси прибыл туда с целью «помочь предотвратить ядерную аварию».

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление Гросси о планах организации расширить поддержку Украины. Он заявил, что глава МАГАТЭ пытается одновременно придерживаться нейтралитета и выступать с проукраинской позиции.

