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12:26, 4 сентября 2024Бывший СССР

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что на этой неделе Гросси встретится с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде. Во вторник глава агентства встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и директором «Энергоатома» Олегом Котиным.

Ранее на Запорожской АЭС заявили об ожидании от МАГАТЭ реальных шагов по защите от Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Гросси прибыл туда с целью «помочь предотвратить ядерную аварию».

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление Гросси о планах организации расширить поддержку Украины. Он заявил, что глава МАГАТЭ пытается одновременно придерживаться нейтралитета и выступать с проукраинской позиции.

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      Илья Таксюр
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