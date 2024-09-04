Сенатор Джабаров осудил заявление МАГАТЭ о планах расширить поддержку Украины

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о планах организации расширить поддержку Украины. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор осудил позицию гендиректора МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ пообещало расширить поддержку Украины. Гендиректор агентства указал на важность ядерной безопасности после нескольких ракетных атак, послуживших причиной отключения энергетических реакторов. Он подчеркнул, что ситуация становится все более опасной из-за российско-украинского конфликта.

«Я считаю, что Гросси играет на двух досках: на одной он нейтрален, он считает, что поддерживает интересы России и Украины, а на другой — он занимает четко проукраинскую позицию. Почему-то он не знает, кто наносит удары по Курской АЭС», — заявил Джабаров.

О какой поддержке он говорит? Если речь о Запорожской АЭС, она на территории России, мы ее не обстреливаем. Гросси, конечно, играет, свою роль, но он человек подневольный: МАГАТЭ давно находится под жестким контролем западных спецслужб и выполняет их волю Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

18 августа Министерство обороны России сообщило о подготовке Украиной провокации на Курской АЭС с целью обвинить Россию в «самообстреле». В ведомстве подчеркнули, что если Киев попытается реализовать задуманное, «будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры».