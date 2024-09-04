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07:59, 4 сентября 2024Мир

МАГАТЭ пообещало расширить поддержку Украине

Гросси заявил о планах МАГАТЭ расширить поддержку Украине

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пообещало расширить поддержку Украине. Об этом заявил его глава Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Гендиректор агентства указал на важность ядерной безопасности после нескольких ракетных атак, послуживших причиной отключения энергетических реакторов. Он подчеркнул, что ситуация становится все более опасной из-за российско-украинского конфликта.

«МАГАТЭ будет занимать более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры», — сказал Гросси.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.

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      Марина Совина
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