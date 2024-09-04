Гросси заявил о планах МАГАТЭ расширить поддержку Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пообещало расширить поддержку Украине. Об этом заявил его глава Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Гендиректор агентства указал на важность ядерной безопасности после нескольких ракетных атак, послуживших причиной отключения энергетических реакторов. Он подчеркнул, что ситуация становится все более опасной из-за российско-украинского конфликта.

«МАГАТЭ будет занимать более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры», — сказал Гросси.

27 августа делегация МАГАТЭ во главе с Гросси провела осмотр Курской АЭС. В ходе проверки на электростанции были обнаружены следы атак дронов. После этого он заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента.