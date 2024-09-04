Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на регион России

Белгородский губернатор Гладков: двое пострадали при атаке на Новую Таволжанку

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новое Таволжанка в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

В населенном пункте в результате атаки в семи частных домах оказались пробиты кровли, а также выбиты стекла и повреждены фасады. На территории еще одного частного домовладения посечена кровля и ворота гаража.

Из-за атаки со стороны Украины на участке автодороги Белгород—Шебекино —Волоконовка из-за детонации FPV-дрона повреждено ограждение моста. В Шебекино же на производственном предприятии повреждены административное здание и склады, а также посечены автомобили. Информацию о последствиях уточняют сотрудники оперативных служб.

Утром в среду, 4 сентября, над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей. Как уточнял Гладков, цели поразили над Белгородом, Белгородским районом и в Яковлевском городском округе. Никто не пострадал.