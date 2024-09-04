В Белгородской области сбили несколько воздушных целей

Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над регионом несколько воздушных целей.

«Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей», — заявил он.

Гладков уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в группировке войск Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Уточняется, что оперштаб региона направил в оперативную оперативную группу Координационного совета Минобороны России 27 запросов, 18 из которых уже реализовали.