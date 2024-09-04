Экс-преподаватель российского вуза год насиловал внучку возлюбленной

Под Петербургом задержан экс-преподаватель СПбГУ, насиловавший 5-летнюю девочку

Под Санкт-Петербургом задержан 75-летний профессор, доктор социологических наук, экс-преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по подозрению в том, что в течение года он насиловал пятилетнюю внучку возлюбленной. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на некий источник.

По данным издания, профессор насиловал ребенка в период с 2011 по 2012 года в деревне Старая, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. В тот момент он жил с женщиной, которая являлась бабушкой пострадавшей.

Мужчину задержали в Колтушах. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге к 15 годам колонии и штрафу в два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда приговорили россиянина, который на протяжении пяти лет насиловал свою падчерицу.