Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 4 сентября 2024Силовые структуры

Экс-преподаватель российского вуза год насиловал внучку возлюбленной

Под Петербургом задержан экс-преподаватель СПбГУ, насиловавший 5-летнюю девочку

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Под Санкт-Петербургом задержан 75-летний профессор, доктор социологических наук, экс-преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по подозрению в том, что в течение года он насиловал пятилетнюю внучку возлюбленной. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на некий источник.

По данным издания, профессор насиловал ребенка в период с 2011 по 2012 года в деревне Старая, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. В тот момент он жил с женщиной, которая являлась бабушкой пострадавшей.

Мужчину задержали в Колтушах. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге к 15 годам колонии и штрафу в два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда приговорили россиянина, который на протяжении пяти лет насиловал свою падчерицу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

      Российская авиакомпания лишила инвалида жизненно важного устройства и нарвалась на суд

      Украина и Ирландия подписали соглашение о сотрудничестве

      В Москве стало больше электробусов

      Солистку культовой российской группы обманули мошенники

      В России назвали цель планировавшегося ВСУ захвата Курской АЭС

      МИД России предупредил Европу об опасности создаваемых украинских батальонов

      В МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России

      Турция начала мешать провозу товаров в Россию

      В Польше представили конкурента «Ланцета»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше