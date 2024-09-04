Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 4 сентября 2024Россия

Физик-ядерщик назвал главную опасность вспыхнувшего в Чернобыльской зоне лесного пожара

Физик Ожаровский: радиоактивный пепел от лесного пожара в Чернобыле очень опасен

Фото: Guo Feizhou / XinHua / Globallookpress.com

Радиоактивный пепел, возникший из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО), вспыхнувшего 3 сентября, может подняться в воздух. В беседе с «Лентой.ру» физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский назвал его главной опасностью для людей, потому что серьезный ущерб здоровью способно нанести даже небольшое количество пепла, попавшего в легкие.

Те радионуклиды, которые были инкорпорированы в торфе, в древесине, представляли меньшую опасность для людей, находящихся далеко [от Чернобыльской зоны]. А при пожаре все эти радиоактивные вещества вместе с пеплом, с сажей поднимаются в воздух, и есть больший риск того, что люди их вдохнут, то есть получат внутреннее облучение. В этом случае даже небольшие концентрации радиоактивных веществ могут вызвать довольно серьезные проблемы со здоровьем

Андрей Ожаровскийфизик-ядерщик

По словам Ожаровского, в ЧЗО часто случаются природные пожары, которые могут быть вызваны как природными факторами, так и антропогенными, в том числе военными действиями.

«Произойдет ли это на самом деле или нет, можно будет увидеть, наблюдая за показателями станций мониторинга воздуха. Раньше они точно были в Белоруссии, есть они и в Польше. Насколько этот прогноз оправдается, станет ясно по измерению, вырастет ли мощность дозы излучения», — заключил Ожаровский.

Материалы по теме:
«Мы дошли до ручки, у нас все развалилось» СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
«Мы дошли до ручки, у нас все развалилось»СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
16 августа 2023
«Радиоактивные облака накрывали города» СССР и США взорвали почти 2000 ядерных бомб. Какой урон нанесли эти испытания?
«Радиоактивные облака накрывали города»СССР и США взорвали почти 2000 ядерных бомб. Какой урон нанесли эти испытания?
27 февраля 2023
Уроки Чернобыля Почему люди боятся возвращаться в зону
Уроки Чернобыля Почему люди боятся возвращаться в зону
28 апреля 2016

3 сентября военная администрация Киевской области со ссылкой на оперативную информацию ГУ ГСЧС Украины сообщила, что в ЧЗО зафиксирован пожар на площади около 20 гектаров. Над ликвидацией возгорания работают спасатели. По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в случае выброса в атмосферу радиоактивные вещества могут достичь Польши за 24 часа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      По «Сумеркам» выпустят сериал от лица Эдварда Каллена

      Россиянин принял роды у жены во время поездки в роддом

      «Ростех» рассказал о применении Т-80БВМ в качестве САУ

      На Украине решили расширить зону принудительной эвакуации в ДНР

      Физик-ядерщик назвал главную опасность вспыхнувшего в Чернобыльской зоне лесного пожара

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Рецидивисту предъявили обвинение в расправе над российской школьницей

      Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве боевиков «Айдара» до прибытия на позиции

      В России зафиксировали первое за полтора года снижение цен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше