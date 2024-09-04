Физик-ядерщик назвал главную опасность вспыхнувшего в Чернобыльской зоне лесного пожара

Физик Ожаровский: радиоактивный пепел от лесного пожара в Чернобыле очень опасен

Радиоактивный пепел, возникший из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО), вспыхнувшего 3 сентября, может подняться в воздух. В беседе с «Лентой.ру» физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский назвал его главной опасностью для людей, потому что серьезный ущерб здоровью способно нанести даже небольшое количество пепла, попавшего в легкие.

Те радионуклиды, которые были инкорпорированы в торфе, в древесине, представляли меньшую опасность для людей, находящихся далеко [от Чернобыльской зоны]. А при пожаре все эти радиоактивные вещества вместе с пеплом, с сажей поднимаются в воздух, и есть больший риск того, что люди их вдохнут, то есть получат внутреннее облучение. В этом случае даже небольшие концентрации радиоактивных веществ могут вызвать довольно серьезные проблемы со здоровьем Андрей Ожаровский физик-ядерщик

По словам Ожаровского, в ЧЗО часто случаются природные пожары, которые могут быть вызваны как природными факторами, так и антропогенными, в том числе военными действиями.

«Произойдет ли это на самом деле или нет, можно будет увидеть, наблюдая за показателями станций мониторинга воздуха. Раньше они точно были в Белоруссии, есть они и в Польше. Насколько этот прогноз оправдается, станет ясно по измерению, вырастет ли мощность дозы излучения», — заключил Ожаровский.

3 сентября военная администрация Киевской области со ссылкой на оперативную информацию ГУ ГСЧС Украины сообщила, что в ЧЗО зафиксирован пожар на площади около 20 гектаров. Над ликвидацией возгорания работают спасатели. По мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в случае выброса в атмосферу радиоактивные вещества могут достичь Польши за 24 часа.