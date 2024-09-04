Синоптик допустил быстрое распространение радиоактивных веществ из Чернобыля из-за пожара

Тишковец: радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши за сутки

Радиоактивные вещества от пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС могут достичь Польши через сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Из-за этого пожара и тления торфяников в Броварском районе Киевской области может наблюдаться ухудшение качества воздуха, ощущается смог», — отметил он.

По словам синоптика, в случае выброса радиоактивных веществ из Чернобыльской зоны отчуждения в нижний пограничный слой атмосферы до трех километров от земли их траектория смешается по северным областям Украины. При этом, вероятно, в таком случае частицы продвинуться дальше и достигнут Польши через 24 часа.

Ранее военная администрация Киевской области со ссылкой на оперативную информацию ГУ ГСЧС Украины сообщила, что в Чернобыльской зоне зафиксирован пожар на площади около 20 гектаров. Во избежание распространения пожара были привлечены пожарные подразделения и техника. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.

Там также отметили, что специалисты измеряют радиационный фон. На тот момент он находится в пределах нормы.

«Из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому рекомендуем не находиться длительное время на улице и закрывать окна,» — говорилось в сообщении.

До этого стало известно, что украинские власти исключат участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения, которая возникла после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это будет сделано, чтобы «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы».