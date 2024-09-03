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23:56, 3 сентября 2024Бывший СССР

Украина исключит участок из зоны отчуждения рядом с ЧАЭС для защиты от Белоруссии

Украина исключит участок на границе с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Украинские власти исключат участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения, которая возникла после катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в Telegram-канале МВД страны.

Это будет сделано, чтобы «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение его режима». Речь идет о 50-метровой полосе, которая проходит в пределах зон отчуждения и обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Весной в МВД сообщали о планах выделить часть земель заповедника вдоль границы с Белоруссией под постройку оборонительных сооружений.

Ранее в Киеве обвинили Белоруссию в провокациях на границе. По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, Белоруссия намеренно создает ситуацию, в которой Украина вынуждена держать значительные силы на границе с ней, вместо того чтобы использовать их на более важных фронтах.

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      Сергей Грехов
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