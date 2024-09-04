Сальдо: отставка министра иностранных дел Украины Кулебы — ничтожное событие

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы — ничтожное событие, которое ничего не изменит. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Он сообщил, что Россия не поддерживает дипломатических отношений с нынешней Украиной, поэтому перестановки внутри ее правительства не должны ее интересовать.

«Лично для меня смена клоунов в киевском балагане — ничтожное событие. Ничего не изменится, если вместо одной марионетки придет другая», — сказал Сальдо.

Губернатор также призвал уделять больше внимания происходящему в России. «С киевским режимом, перешедшим к тактике террора против мирного населения, мы будем разговаривать силой оружия», — заключил он.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.