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11:02, 4 сентября 2024Бывший СССР

Глава Херсонской области назвал отставку главы МИД Украины ничтожным событием

Сальдо: отставка министра иностранных дел Украины Кулебы — ничтожное событие
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы — ничтожное событие, которое ничего не изменит. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

Он сообщил, что Россия не поддерживает дипломатических отношений с нынешней Украиной, поэтому перестановки внутри ее правительства не должны ее интересовать.

«Лично для меня смена клоунов в киевском балагане — ничтожное событие. Ничего не изменится, если вместо одной марионетки придет другая», — сказал Сальдо.

Губернатор также призвал уделять больше внимания происходящему в России. «С киевским режимом, перешедшим к тактике террора против мирного населения, мы будем разговаривать силой оружия», — заключил он.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

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      Илья Таксюр
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