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12:31, 4 сентября 2024Бывший СССР

МИД Латвии призвал дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России

Глава МИД Латвии Браже: Украине нужно дальнобойное оружие

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом она написала в X (бывший Twitter).

«(...) Украина нуждается в дальнобойных средствах поражения, точных ударах, нацеливании и отсутствии ограничений на их использование», — написала дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России.

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      Валентин Карант
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