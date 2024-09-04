МИД Латвии призвал дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России

Глава МИД Латвии Браже: Украине нужно дальнобойное оружие

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом она написала в X (бывший Twitter).

«(...) Украина нуждается в дальнобойных средствах поражения, точных ударах, нацеливании и отсутствии ограничений на их использование», — написала дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для дальних ударов вглубь России.