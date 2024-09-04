Грету Тунберг арестовали в Дании

Грету Тунберг арестовали в Копенгагене в ходе демонстрации из-за Газы

Полиция Копенгагена арестовала шведского климатического активиста Грету Тунберг в ходе демонстрации против конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Полиция отказалась подтвердить личности арестованных, однако представитель организации «Студенты против оккупации» сообщил, что 21-летняя Тунберг была одной из задержанных. На фотографии Тунберг, опубликованной новостным изданием Ekstra Bladet, видно, что на ней надеты, по словам газеты, наручники и черно-белая куфия, накинутая на плечи», — отмечается в материале издания.

Авторы материала пишут, что Тунберг вместе со студентами протестовала против сотрудничества Копенгагенского университета с Израилем. Они заняли администрацию учебного заведения, призвав его к бойкоту еврейского государства.

26 декабря прошлого года европейское отделение издания Politico опубликовало шуточный антирейтинг политиков за 2023 год. В частности, Тунберг вошла в итоговый шорт-лист в номинации года «Как ты смеешь» и была названа «самой известной в мире прогульщицей». Таким образом, авторы высмеяли комментарии климатического активиста с критикой Израиля и поддержкой исламистской группировки ХАМАС.