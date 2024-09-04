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18:50, 4 сентября 2024Ценности

Хейли Бибер похвасталась роскошным подарком от мужа в честь рождения сына

Модель Хейли Бибер похвасталась кольцом с бриллиантами от мужа на рождение сына

Фото: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер похвасталась роскошным подарком от мужа Джастина в честь рождения сына Джека. Сторис опубликована на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь актера Стивена Болдуина разместила снимок руки, показав подписчикам новое золотое кольцо со словом Mom («Мама»). По информации Page Six, кольцо из 14-каратного золота покрыто бриллиантами общим весом 0,21 карата. Стоимость ювелирного изделия — 1980 долларов (177 тысяч рублей).

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Известно, что дизайн кольца разработала ювелир Изабелла Гуртман, которая создавала украшения для теннисистки Серены Уильямс и предпринимательницы Виктории Бекхэм.

В августе дату рождения ребенка Джастина и Хейли Бибер случайно раскрыли.

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      Карина Черных
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