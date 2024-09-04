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15:30, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярного блогера обстреляли из огнемета в прямом эфире

Робопес обстрелял блогера IShowSpeed из огнемета в прямом эфире

Робопес обстрелял из огнемета популярного американского YouTubе-блогера IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс-младший). Инцидент произошел во время прямого эфира, фрагмент записи доступен на YouTube.

В ролике можно увидеть, как Уоткинс-младший попросил робота залаять, после чего собака выстрелила в него из огнемета. Одежду блогера охватило пламя, и, чтобы потушить его, ютубер прыгнул в бассейн. «Черт побери!» — крикнул он.

Затем робопес подошел поближе к бассейну и продолжил стрелять в блогера из огнемета. Получил ли Уоткинс-младший какие-либо ожоги, не раскрывается.

Ранее сообщалось о том, что в Норвегии напали на IShowSpeed и облили его мочой. Комментируя случившееся, блогер заявил, что это был худший день в его жизни.

IShowSpeed — YouTubе-блогер из США, который стал известен благодаря стримам игр. На его аккаунт на видеохостинге подписано 28,6 миллиона пользователей.

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      Олег Давыдов
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