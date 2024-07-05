Фанаты напали на популярного 19-летнего блогера и облили его мочой

Фанаты набросились на популярного американского YouTube-блогера IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс-младший) и облили его мочой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 3 июля в Норвегии. 19-летний блогер зашел в сувенирный магазин и повредил там лодыжку. В этот момент магазин окружили десятки его поклонников. Когда охранник вынес Уоткинса-младшего на руках на улицу и стал идти к машине, то фанаты напали на ютубера. Они начали дергать интернет-звезду за волосы, один из присутствующих облил его жидкостью. В конце концов охраннику удалось донести блогера до автомобиля.

Комментируя случившееся, Уоткинс-младший заявил, что это был худший день в его жизни. По словам ютубера, жидкость, которой его облили, оказалась мочой. Блогер подчеркнул, что больше никогда не вернется в Норвегию.

Ранее в США задержали YouTube-блогера Алекса Чоя, который ради видео обстрелял автомобиль Lamborghini фейерверком с вертолета. Ему предъявили обвинение в размещении взрывного или зажигательного устройства на воздушном судне.

IShowSpeed — YouTubе-блогер из США, который стал известен благодаря стримам игр. На его аккаунт на видеохостинге подписано 25,7 миллиона пользователей.