Известная российская телеведущая рассказала о двух условиях жившей с ней свекрови

Ведущая Ханга заявила, что свекровь требовала не жаловаться на ее сына

Известная российская телеведущая Елена Ханга рассказала о требованиях свекрови, которые та выдвинула ей во время совместной жизни. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ханга вспомнила, что свекровь много помогала ей с ребенком. После кончины свекра женщина переселилась к Ханге и ее мужу насовсем. «Но поставила мне два условия: "Во-первых, — сказала она, — никогда не приходи ко мне жаловаться на моего сына. Ты вечером ляжешь с ним в постель, и утром вы будете в согласии, а я просто так не забуду. Во-вторых, если я хоть раз увижу косой взгляд, то моей ноги здесь больше не будет"», — написала ведущая.

Она также добавила, что свекровь давала ей много полезных советов и часто проводила время с внучкой. Ханга заявила, что считает нормальным, когда бабушка участвует в жизни ребенка активнее, чем мать. По словам ведущей, в будущем она также хотела бы жить со своей дочерью и ее супругом.

Ранее Ханга объяснила, почему осталась в России, несмотря на планы переехать в США. По словам ведущей, на решение не переезжать повлиял ее супруг, который категорически отказался покидать страну.