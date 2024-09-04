Bloomberg: кадровые перестановки на Украине оставили Запад в догадках

Кадровые перестановки на Украине оставили Запад в догадках о том, зачем они делаются. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Перестановка заставляет западных союзников гадать, после того как в прошлом месяце их застало врасплох вторжение в российскую Курскую область», — отмечает издание.

При этом авторы материала подчеркивают, что подобные кадровые перестановки стали нормой для лидера страны Владимира Зеленского, который в начале года принял отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

4 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Сообщается, что его могут сменить первый заместитель главы МИД Андрей Сибига либо нынешний заместитель руководителя офиса президента Николай Точицкий.

Кроме того, в Киеве анонсировали уход с постов 50 процентов членов кабмина. Главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины также подали заявления об отставке.