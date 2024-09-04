Среда обитания
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10:33, 4 сентября 2024Среда обитания

Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

Карин Кнайсль стала амбассадором по сохранению амурского тигра
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор центра Сергей Арамилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы перешли на несколько иной этап сотрудничества, она [Кнайсль] — некий посол нашей деятельности. Мы к ней зачастую обращаемся за советом, в том числе и в сфере международных отношений, как работать с международными организациями. У нее очень богатый опыт, она помогает советами, наставничеством, мы ей за это очень благодарны», — сказал Арамилев.

Он уточнил, что на этом же форуме в 2022 году Кнайсль заявила, что хотела бы взять опеку над амурским тигром. Тогда Арамилев предложил варианты для помощи как популяции, так и отдельной особи. На следующий год Кнайсль пожертвовала деньги на закупку современных фотоловушек. Их разместили в Лазовском заповеднике в Приморье.

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке 3 сентября. Форум продлится до 6 сентября.

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      Мария Черкасова
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