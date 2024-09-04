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10:22, 4 сентября 2024Силовые структуры

Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

В ДНР командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за убийство жителя Мариуполя

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира 3-го отделения снайперов 1-го взвода снайперов роты снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Величко к 25 годам лишения свободы за расстрел из винтовки жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Величко признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 14 по 15 марта 2022 года Величко, будучи на огневой позиции, расположенной в одном из жилых домов Мариуполя, нес боевое дежурство. Он увидел, как по улице идет невооруженный мужчина, и сообщил о нем по радиосвязи вышестоящему командованию. Тогда Величко получил незаконный приказ на убийство этого человека. После этого он прицельно выстрелил в прохожего из снайперской винтовки Savage 110 BA. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении 32-летнего командира десантно-штурмовой роты морской пехоты ВСУ Виктора Пятки, который приказал убить мирного жителя. Пятка был на временном командном пункте в Мариуполе. Через радиосвязь именно он отдал приказ Николаю Величко об убийстве прохожего.

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      Анна Габай
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