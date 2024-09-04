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04:16, 4 сентября 2024Ценности

Криштиану Роналду и его возлюбленную сняли в интимный момент на отдыхе

Фото: Cobra Team / BACKGRID / Legion-Media

Португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес сняли в интимный момент на отдыхе во Франции. Соответствующий материал приводит New York Post.

Отмечается, что пара проводила время на яхте в Сент-Тропе. Родригес предстала на кадрах папарацци в белом бикини, включавшем в себя бюстгальтер пуш-ап и стринги. Спортсмен, в свою очередь, позировал в коротких коричневых шортах и с голым торсом.

На одном из фото Роналду схватил избранницу за ягодицу, когда она выбиралась из воды.

Ранее детали отдыха американской модели палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид с актером Брэдли Купером и его семилетней дочерью Леей от российской манекенщицы Ирины Шейк смутили пользователей сети.

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      Карина Черных
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