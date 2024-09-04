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20:10, 4 сентября 2024Путешествия

Летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно приземлился в Москве

Летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно сел в Шереметьево

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости уведомили в экстренных службах.

Отмечается, что вынужденное приземление пассажирского лайнера в российской столице произошло в связи с отказом автомата тяги.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестный предмет в небе. Непредвиденная ситуация произошла 31 августа на борту летевшего из Калининграда в Москву Airbus A321. При заходе на посадку экипаж пассажирского лайнера заметил похожий на шар объект на высоте 450 метров.

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      Фариза Бацазова
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