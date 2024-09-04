Летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно приземлился в Москве

Летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости уведомили в экстренных службах.

Отмечается, что вынужденное приземление пассажирского лайнера в российской столице произошло в связи с отказом автомата тяги.

Ранее пилоты самолета российской авиакомпании увидели неизвестный предмет в небе. Непредвиденная ситуация произошла 31 августа на борту летевшего из Калининграда в Москву Airbus A321. При заходе на посадку экипаж пассажирского лайнера заметил похожий на шар объект на высоте 450 метров.