Массовое бегство солдат ВСУ из населенного пункта в ДНР попало на видео

Минобороны России показало бегство солдат ВСУ из Пречистовки в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Пречистовки в Донецкой народной республики(ДНР). Видео со спешно покидающими населенный пункт бойцами ВСУ журналистам показало Минобороны России.

«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что массовое бегство украинских солдат было зафиксировано российским подразделением БПЛА.

Ранее стало известно, что в Сумской области была уничтожена колонна ВСУ, растянувшаяся на 600 метров. Ее заметили в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка, удар по скоплению украинских военных и техники попал на видео.