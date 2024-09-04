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15:18, 4 сентября 2024Бывший СССР

Массовое бегство солдат ВСУ из населенного пункта в ДНР попало на видео

Минобороны России показало бегство солдат ВСУ из Пречистовки в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из Пречистовки в Донецкой народной республики(ДНР). Видео со спешно покидающими населенный пункт бойцами ВСУ журналистам показало Минобороны России.

«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что массовое бегство украинских солдат было зафиксировано российским подразделением БПЛА.

Ранее стало известно, что в Сумской области была уничтожена колонна ВСУ, растянувшаяся на 600 метров. Ее заметили в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка, удар по скоплению украинских военных и техники попал на видео.

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      Екатерина Грищенко
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