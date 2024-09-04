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16:09, 4 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны России показало уничтожение радиолокационной станции ВСУ в Сумской области

Минобороны России показало уничтожение РЛС «Малахит-М» ВСУ в Сумской области

Российские военные поразили в Сумской области радиолокационную станцию (РЛС) «Малахит-М» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения украинской РЛС журналистам показало Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, «Малахит-М» ВСУ были замечены в ходе воздушной разведки. После этого по позиции радиолокационной станции был нанесен удар.

«Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской РЛС "Малахит-М" осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — уточнили в Минобороны России.

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4 сентября стало известно о попавшем на видео массовом бегстве солдат ВСУ из населенного пункта в Донецкой народной республике. Сообщалось, что украинские военнослужащие, спешно покидая населенный пункт Пречистовка, бросали оружие и боеприпасы.

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      Екатерина Грищенко
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