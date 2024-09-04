Минобороны России показало уничтожение РЛС «Малахит-М» ВСУ в Сумской области

Российские военные поразили в Сумской области радиолокационную станцию (РЛС) «Малахит-М» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения украинской РЛС журналистам показало Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, «Малахит-М» ВСУ были замечены в ходе воздушной разведки. После этого по позиции радиолокационной станции был нанесен удар.

«Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской РЛС "Малахит-М" осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — уточнили в Минобороны России.

4 сентября стало известно о попавшем на видео массовом бегстве солдат ВСУ из населенного пункта в Донецкой народной республике. Сообщалось, что украинские военнослужащие, спешно покидая населенный пункт Пречистовка, бросали оружие и боеприпасы.