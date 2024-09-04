Москвичам назвали время прихода отрицательных температур

Метеовести: в Центральной России в сентябре не ожидается заморозков

В Центральной России заморозков в сентябре не прогнозируется. Об этом в Telegram-канале сообщили синоптики «Метеовестей».

В Москве первый символический «минус» ожидается не раньше второй декады октября. Несмотря на сохраняющуюся аномалию тепла на Русской равнине, в остальных частях России уже начались заморозки. Так, в Коми 10 метеостанций показали температуру ниже нуля, самая низкая оказалась в Ижме (минус 2,4 градуса). До отрицательных отметок температура также опустилась в Архангельской области (Красноборск — минус 0,7 градуса, Яренск — минус 1,5 градуса).

Слабые заморозки фиксировались также в Сибири и на Дальнем Востоке, в отдельных районах Ямала, Югры, Эвенкии, Забайкалья, Якутии и Колымы.

Ранее синоптики сообщили, что на европейской территории России рекорд тепла 3 сентября был установлен в 13 местах. Так, в Пскове и Калининграде температура достигла плюс 28,5 градуса, в Смоленске плюс 27,7 градуса, в Туле — 28,3 градуса и плюс 29,4 градуса в Орле.