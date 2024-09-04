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14:48, 4 сентября 2024Экономика

Синоптики рассказали о чертовой дюжине рекордов тепла

На европейской территории России 3 сентября было установлено 13 рекордов тепла

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во вторник, 3 сентября, на европейской территории России рекорд тепла был установлен в 13 местах, сообщают синоптики «Метеовестей».

Так, в Пскове и Калининграде температура достигла плюс 28,5 градуса, в Смоленске плюс 27,7 градуса, в Туле — 28,3 градуса и плюс 29,4 градуса в Орле.

Рекорд также был побит в Санкт-Петербурге, где столбики термометров поднялись до отметки плюс 28,2 градуса. В центре Москвы был побит рекорд июльской жары. На метеостанции Балчуг температура достигла плюс 28,1 градуса. Жарче всего было в чеченском Шатое, где воздух прогрелся почти до плюс 40 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что аномальная жара в Москве начнет отступать в среду, 4 сентября, когда территорию столицы пересечет холодный фронтальный раздел. Он проявится в непродолжительном натекании облачности и усилении ветра, а также откроет дорогу к берегам Москвы-реки более холодным воздушным массам.

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