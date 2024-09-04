В Москве начала отступать жара

Синоптик Леус: территорию столицы пересечет холодный фронтальный раздел

Аномальная жара в Москве начнет отступать в среду, 4 сентября, когда территорию столицы пересечет холодный фронтальный раздел. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На фоне высокого атмосферного давления фронтальный раздел проявится в непродолжительном натекании облачности и усилении ветра, а также откроет дорогу к берегам Москвы-реки более холодным воздушным массам, что станет особенно заметно уже в ночь на четверг, 5 сентября.

В среду температура в столице будет держаться на отметке плюс 23-25 градусов, по области — плюс 21–26 градусов. Атмосферное давление будет находиться на отметке 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, и продолжит расти.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что первый месяц осени порадует жителей Москвы и области теплой сухой погодой, при этом небольшой дождь может ожидаться после 10 сентября.