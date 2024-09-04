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17:31, 4 сентября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Ильин: в выходные дни в столице ожидается теплая погода

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В выходные дни 7 и 8 сентября в столице ожидается теплая погода при переменной облачности без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

После похолодания в среду, 4 сентября, в четверг, 5 сентября, ожидается самый холодный день на текущей неделе. В четверг столбики термометров не поднимутся выше плюс 22 градусов. В пятницу, 6 сентября, постепенно начнет теплеть, температура воздуха днем будет на отметке плюс 23-25 градусов при переменной облачности. В ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается до 6-8 градусов тепла, а по области — до плюс 3-8 градусов.

В субботу и воскресенье в Москву придет потепление. Ожидается плюс 22-27 градусов при переменной и большой облачности и ветре переменных направлений. По ночам температура будет достигать всего плюс 10-12 градусов тепла.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей не ждать дождей до конца сентября.

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      Мария Черкасова
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