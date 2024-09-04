Муж жестоко избил россиянку за отказ рожать десятого ребенка

KP.RU: на Алтае муж жестоко избил супругу за отказ рожать десятого ребенка

В Тальменском районе на Алтае муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка. Об этом стало известно KP.RU.

Супругам в российском регионе власти оказывали поддержку как многодетным. Мужчина очень хотел десятого ребенка, но жена никак не могла забеременеть. Однажды пьяный мужчина ударил женщину по лицу, повалил на пол и стал избивать рукояткой ножа. Супруга сначала пошла в полицию, но потом решила не наказывать мужа.

Тем не менее издевательства над женщиной продолжились. Через некоторое время житель Алтая облил жену бензином из канистры, а когда та попыталась сбежать, догнал, ударил кулаком по лицу, приказал встать на колени и продолжил лить жидкость на голову. Он угрожал ей расправой и чиркал спичками над головой несчастной.

На этот раз россиянка довела дело до суда, однако ему дали только год лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд приговорил 39-летнего местного жителя к 11 месяцам лишения свободы за то, что он избил жену молотком.