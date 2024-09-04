Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 4 сентября 2024Россия

Муж жестоко избил россиянку за отказ рожать десятого ребенка

KP.RU: на Алтае муж жестоко избил супругу за отказ рожать десятого ребенка

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тальменском районе на Алтае муж жестоко избил 41-летнюю жену за отказ рожать десятого ребенка. Об этом стало известно KP.RU.

Супругам в российском регионе власти оказывали поддержку как многодетным. Мужчина очень хотел десятого ребенка, но жена никак не могла забеременеть. Однажды пьяный мужчина ударил женщину по лицу, повалил на пол и стал избивать рукояткой ножа. Супруга сначала пошла в полицию, но потом решила не наказывать мужа.

Тем не менее издевательства над женщиной продолжились. Через некоторое время житель Алтая облил жену бензином из канистры, а когда та попыталась сбежать, догнал, ударил кулаком по лицу, приказал встать на колени и продолжил лить жидкость на голову. Он угрожал ей расправой и чиркал спичками над головой несчастной.

На этот раз россиянка довела дело до суда, однако ему дали только год лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд приговорил 39-летнего местного жителя к 11 месяцам лишения свободы за то, что он избил жену молотком.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть сначала на себя посмотрят». В России ответили на претензии балтийских стран по нарушению правил рыболовства

      Минобороны России заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Курскую область

      На Западе прокомментировали массовую отставку членов правительства Украины

      Россия нарастила урожай продовольственной пшеницы

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      В России оценили появление в армии новой бомборакеты

      Перестановки в правительстве Украины объяснили

      Лавров прокомментировал сообщения о поставках ракет JASSM Киеву

      Рада поддержала увольнение одного из украинских министров

      Судоремонтные компании в России не захотели модернизироваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше