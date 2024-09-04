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21:13, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назначили нового главу МИД после отставки Кулебы

Арахамия: Андрей Сибига возглавит МИД Украины после отставки Кулебы

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Андрей Сибига возглавит МИД Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Ранее чиновник занимал пост замминистра внешнеполитического ведомства страны.

Прошлый глава МИД Алексей Кулеба был отправлен в отставку. Теперь он стал вице-премьером и возглавит Министерство регионального развития.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин разговоре с «Лентой.ру» оценил масштабные перестановки в правительстве Украины. «Запад по полной вложился в Украину, а Киев поставленных целей не достигает, в том числе по причине масштабной коррупции. Украина превратилась в черную дыру, в которой исчезают западные инвестиции», — отметил Блохин.

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      Марина Совина
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