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19:51, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине решили расширить зону принудительной эвакуации в ДНР

Минреинтеграции Украины: объявлена эвакуация в Покровском районе ДНР

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Краматорском и Покровском районах на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) была объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции Украины в Telegram.

Уточняется, что принудительно будут эвакуированы дети из 31 населенного пункта. Украинские власти развернут два приемных пункта эвакуации. Эвакуированных детей и их сопровождающих обеспечат бесплатным жильем и гуманитарной помощью, отметили в Минреинтеграции страны.

30 августа власти Сумской области призвали эвакуироваться жителей приграничных районов. Глава областной военной администрации региона Владимир Артюх отмечал, что есть общины, готовые принять население и предоставить убежище. По его словам, поддержку также оказывают соседние области: там было подготовлено жилье для тех, кто эвакуируется.

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      Кристина Есикова
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