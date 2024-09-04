На Украине решили расширить зону принудительной эвакуации в ДНР

Минреинтеграции Украины: объявлена эвакуация в Покровском районе ДНР

В Краматорском и Покровском районах на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) была объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции Украины в Telegram.

Уточняется, что принудительно будут эвакуированы дети из 31 населенного пункта. Украинские власти развернут два приемных пункта эвакуации. Эвакуированных детей и их сопровождающих обеспечат бесплатным жильем и гуманитарной помощью, отметили в Минреинтеграции страны.

30 августа власти Сумской области призвали эвакуироваться жителей приграничных районов. Глава областной военной администрации региона Владимир Артюх отмечал, что есть общины, готовые принять население и предоставить убежище. По его словам, поддержку также оказывают соседние области: там было подготовлено жилье для тех, кто эвакуируется.