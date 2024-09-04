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11:55, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в пяти областях

В Минэнерго Украины сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в пяти областях

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В пяти областях Украины, а также на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики Украины.

«[ВС России] атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», — говорится в публикации.

В Минэнерго добавили, что из-за последствий атаки 26 августа ситуация в энергетической системе остается сложной.

Ранее на большей части территории Украины ввели экстренные отключения света. Подача электричества была прекращена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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      Глеб Палехов
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