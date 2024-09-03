Аварийные отключения света ввели на большей части Украины

«Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях света на большей части Украины

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии на большей части страны.

Как отмечается, отключения введены в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 3 сентября украинская версия журнала Forbes сообщила со ссылкой на источники, что глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий был уволен с должности за ненадлежащую защиту энергообъектов после обстрела 26 августа.

В совместном заявлении топ-менеджеров компании Даниеля Доббени и Педера Андреасена утверждалось, что увольнение Кудрицкого является политически мотивированным. Доббени и Андреасен также добавили, что ощущали политическое давление и наблюдали постоянные попытки назначить в компанию «людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения».

Сам Кудрицкий назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию и опроверг слухи о том, что оно связано с плохой защитой энергообъектов. По словам Кудрицкого, компания не потратила ни одной гривны из госбюджета, строя новые объекты исключительно за счет международной поддержки.